Скульптуру Венеры в Коломне отправили на реставрацию

Скульптуру Венеры, которая находится в Коломне, отправили на реставрацию. Однако это получилось не сразу. Заставили отреставрировать статую активисты Санкт-Петербурга.

Скульптура находится в Дровяном переулке в историческом районе Северной столицы. Статуя является главной достопримечательностью района. Венера стала известна благодаря частому изменению внешнего вида. Петербуржцы нередко красят ей волосы, одеяние и по-другому изменяют ее имидж.

Однако прошло большое количество времени, и скульптура обветшала. В связи с этим ей понадобилась реставрация, но власти Петербурга не собирались ее реставрировать. Тогда активисты боролись за ее реставрацию и добились желаемого.

Работы обойдутся в 250 тысяч рублей.