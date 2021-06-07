В Петербурге задержали «Мерседес», развозивший экстази

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали наркодилера, который перевозил экстази в салоне своего Mercedes Benz.

Сообщается, что сотрудники патрульно-постовой службы заметили стоявший на парковке автомобиль и решили его проверить. Увидев стражей порядка, автомобилист занервничал и сразу же сел в машину и закрыл дверь. Оказалось, что мужчина был не один в малоне.

"При проверке документов было установлено, что за рулем иномарки находится 35-летний житель Архангельской области, а на пассажирском сидении — его 22-летний знакомый", — заявили в главке.

Сотрудники полиции решили проверить автомобиль, и нашли в салоне пакетики с неизвестным веществом, которые спрятали в карманах дверей и под сидениями. Найденные объекты отправили на экспертизу. В результате в 14 пакетиках оказалось 104 грамма экстази.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный оборот наркотиков».