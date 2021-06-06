В Тосненском районе пытаются остановить стройку на месте найденных останков солдат ВОВ

В Ленинградской области обнаружили останки солдат времен Великой Отечественной войны. Однако на территории обнаруженных артефактов ведутся строительные работы. В связи с этим представители поискового отряда обратились в Следственный комитет. Об этом сообщает “МК в Питере”.

Примечательно, что останки солдат и вооружения нашли еще в мае, однако стройка продолжается. Руководитель поисков Александр Мохнаткин сообщает, что останки сейчас разбросаны по территории напротив мясокомбината. По словам организатора, представители власти содействуют в остановке строительных работ, однако собственник не пускает никого на территорию.

«Мы сейчас ходим рядом по полю, где были обнаружены снаряды и человеческие останки. Фрагменты в большом количестве размолоты по территории, включая ноги, куски черепов, обнаружен фрагмент берцовой кости. Нет, строительные работы не остановлены. Видно, по тому, что совсем недавно выводили грунт — дождь прошел, а уже видно, что следы поверх идут новые», — отметил руководитель поисковой организации «Доблесть».

Кроме того, Александр Мохнаткин планирует сопоставить карту местности с исторической схемой для того, чтобы понять, были ли повреждены останки солдат и вооружения.