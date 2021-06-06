В Петербурге одобрили 15 пляжей

В региональном МЧС оценили состояние городских пляжей перед началом купального сезона. Среди 26 локаций специалисты одобрили только 15 пляжей на территории Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в городе на учете у Центра Госинспекции по маломерным судам стоит 26 пляжей. Однако эксперты одобрят для купания и активного отдыха только 15 из них. подавляющие большинство находятся в Курортном районе и лишь один пляж расположен в Кронштадтском районе.

Напомним, с начала лета на территории пляжей Петербурга работают спасатели, а также специальные сотрудники следят за нарушениями правил купания и пользования пляжами.