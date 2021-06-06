При задержании самокатчика, сбившего ребенка, нашли наркотики

В Петербурге арестовали мужчину, который на самокате сбил пятилетнюю девочку. Задержанный оказался ранее судимым за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает ГСУ СК России по Петербургу и области.

Прибывшие к квартире подозреваемого сотрудники правоохранительных органов встретили сопротивление. Кроме того, мужчина выбросил в окно сумку с наркотиками.

Напомним, 2 июня в Невском районе города мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия, утопив самокат в реке.Также мужчина сменил цвет волос, скрываясь от следствия. Ранее его уже судили за распространение наркотиков.