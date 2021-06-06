Воскресенье порадует петербуржцев жарой до +30 градусов

Последний день недели порадует жителей Петербурга и Ленинградской области жаркой погодой. Воздух прогреется до +30 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МСЧ по городу и области.

Так, в воскресенье, 6 июня, столбик термометра поднимется до отметки в +30 градусов, что выше климатической нормы. Однако в МЧС призывают отнестись к такой погоде с осторожностью, так как высокая температура воздуха провоцирует увеличение несчастных случаев.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона снизить физические нагрузки, а также меньше времени проводить на улице и без тени.