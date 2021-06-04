В Петербурге построят новый корпус Центра протонной терапии

В среду, 2 июня, в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. На мероприятии было подписано большое количество соглашений. Один из таких документов подписали вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов и председатель правления группы компаний МИБС (Медицинский институт имени Сергея Березина) Аркадий Столпнер. Соглашение было подписано 4 июня на экономическом форуме.

Согласно подписанному документу в Приморском районе появится новый корпус Центра протонной терапии.

«"В новом корпусе будут размещены современные и перспективные технологии лечения злокачественных образований, что обеспечит качественную медицинскую помощь пациентам», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Также в ведомстве добавили, что помимо лечебного отделения проектом предусмотрено создание первого в России симуляционного центра для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии, где будут готовить врачей для всей страны.

МИБС вложит в новый проект 5,5 млрд рублей. Работы должны завершиться к 2024 году.