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Индустриальный парк «Марьино» пополнится новыми резидентами

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© Фото: maryino-spb.ru

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В парк для строительства и земли привлекут более 5 млрд рублей инвестиций.

В Санкт-Петербурге в индустриальном парке «Марьино», находящийся в Петродворцовом районе города. Парк пополнится пятью новыми резидентами, которые во время проведения ПМЭФ-2021 заключили договора на продажу земли.

Такими резидентами будут являться: компания «ВМПАВТО» (смазочные материалы), ООО «НСК Химия» (антипригарные покрытия для посуды), ООО «НПП Провита» (оборудование по разделению газов), АО «Ритверц» (изотопная продукция). Также стоит отметить, что компания «Медиа Лэнд» будет создавать в парке новый дата-центр.

Кроме того, в индустриальный парк для строительства и земель привлекут более 5 млрд рублей инвестиций.

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