Беглов подписал соглашение с главой Ставропольского края по развитию транспортной инфраструктуры

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ставропольского края Владимир Владимиров в рамках ПМЭФ-2021 подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между городами. Об этом сообщили в Смольном.

Также сообщается, что в рамках соглашения обе стороны будут совместно развивать научно-техническую, туристическую, культурную, а также торгово-экономическую сферы в ближайшие три года.

«Ставрополье – один из ключевых партнеров города в области продовольственной безопасности. Ваши продукты знают и любят петербуржцы», — сообщил глава Северной столицы.