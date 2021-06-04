В Петербурге откроются Курчатовские классы и Курчатовская школа для 10-11 классов

На площадке ПМЭФ-2021 правительство Санкт-Петербурга и Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря подписанному соглашению будет реализован проект «Курчатовский центр непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования», а также откроются курчатовские классы и курчатовская школа для 10-11 классов.

Сейчас мы подбираем для него подходящую площадку. В это учебное заведение будут приходить дети, ориентированные на естественнонаучное образование. Его открытие стоит ожидать к 2024 году. Это будет большая школа примерно на тысячу детей», — сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина