Комитет по инвестициям Петербурга и «Мегалайн» подписали соглашение о развитии территории «Горская»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) состоялась встреча главы комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Романа Голованова с руководителем компании ООО «Мегалайн» Геннадием Корупятником. Стороны подписали соглашение, предполагающее совместное развитие территории «Горская». Об этом сообщил «телеканал Санкт-Петербург».



Проект будет реализовываться по двум направлениям: экспериментальной зоны на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).



Для первого направления предполагается масштабная реновация бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская», которая находится около Финского залива. На площади в 150 гектаров появится морской кластер, парк инноваций, благоустроенная портовая набережная, а также музей дамбы с обзорной площадкой и многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса.



ТПУ будет предполагать строительство пилотного транспортно-пересадочного узла по принципу хабов в Москве в районе метро «Старая Деревня». В результате появится отличный и удобный переход для пассажиров между ж/д станциями и метрополитеном, а также трамвайными и автобусными остановками.



Примерный размер инвестиций, который будет вложен в эти проекты, составит 236 миллиардов рублей. Планируется, что все работы будут завершены к 2030 году.