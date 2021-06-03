Компания «ЛОЭСК» подписала трехстороннее соглашение о развитии электрокартинга в России

В ходе 24-го Петербургского международного экономического форума АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» совместно с партнерами ООО «РЭНЕРА» и АНО «Академия АвтоМотоспорта Ф7» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области развития электрокартинга в России.

Согласно достигнутым договоренностям, компании намерены объединить усилия для производства усовершенствованных спортивных российских электрокартов класса МИНИ, на которых планируется организовать серию заездов и соревнований, в том числе международных.

На сегодняшний день АО «ЛОЭСК» принимает активное участие в жизни Академии АвтоМотоспорта Ф7. Электросетевая компания оказывает финансовую поддержку в подготовке пилотов, в организации работы механиков по настройке электрических картов и помощь в создании мобильной инфраструктуры для электрической зарядки спортивных машин.

«Мы все понимаем, что обеспечение устойчивого развития экономики без освоения инновационных направлений будет невозможно. Сегодня аккумуляторные батареи уже превзошли технологии возобновляемой энергетики по темпам распространения и снижения стоимости. Оказывая поддержку автоспорту на электрических картах, мы выступаем за «зеленую энергетику», делая ставку на устойчивое развитие», - отметил генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Сизов.

Справка:

АО «ЛОЭСК» - вторая по величине электросетевая компания на территории Ленинградской области и одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики в Российской Федерации. В состав компании входят 6 филиалов, обеспечивающих электроснабжение 18 районов Ленинградской области с населением более 1,8 миллиона человек.

ПРЕСС-СЕКТОР АО «ЛОЭСК»