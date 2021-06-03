Водителей Петербурга, паркующихся около мусорных контейнеров, будут штрафовать

В среду, 2 июня, правительство Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении сразу два законопроекта, предусматривающих новые штрафы. Теперь водителям придется более внимательно оставлять свои автомобили во дворах.

Один из новых законов разработали депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Алексей Цивилев, которые предложили штрафовать автомобилистов, паркующихся около мусорных контейнеров во дворах. Второй законопроект был разработан в Смольном. В нем чиновники внедрили штрафы за перегораживание машинами внутриквартальных проездов с пешеходными дорожками, а также подходов к жилым домам.

Штрафы за нарушение вышеупомянутых законов будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей для обычных водителей, а для фирм — от 100 до 500 тысяч.