«Гигант» планирует восстановить здание Ушаковских бань

Пресс-служба Российского аукционного дома (РАД) сообщила, что новый владелец Ушаковских бань «Гигант» планирует восстановить одно из зданий. Оно находится в Кировском районе на улице Зои Космодемьянской.

Владельцем шести нежилых помещений в 2018 году была компания ООО «Тэрос». В этом же году помещения Ушаковских бань, общая площадь которых составляет 400 квадратных метров, были выставлены на торги. На них «Тэрос» и купил эти здания за 38 млн рублей.

Отметим, что Петербург с 2017 года ждал инвестора. На данный момент объект находится в аварийном состоянии, но при это является памятником регионального значения.