До 2032 года в Петербурге появится 8 новых станций метро

В среду, 3 июня, в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. Во время мероприятия правительство Северной столицы подписало соглашение АО «Метрострой Санкт-Петербурга» с группой ВТБ.

Соглашение подписали председатель комитета имущественных отношений Петербурга Леонид Кулаков и генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов. Во время подписания соглашения присутствовали губернатор Петербурга Алексанр Беглов, а также президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Документ подразумевает под собой вопросы управления совместным предприятием и условий осуществления им деятельности по проектированию, строительству, а также реконструкции объектов городского метрополитена.

Также сообщается, что до 2023 года в петербургской подземке появится 8 новых станций, а также 20 километров новых линий.