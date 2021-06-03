В Петербурге построят вторую очередь аэропорта Пулково

В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин заключили соглашение, согласно которому начнется строительство второй очереди городского аэропорта Пулково.

Также глава Северной столицы отметил, что Пулково занимает 4-е место в России по объему пассажиропотока. Такой успех губернатор Петербурга связывает с 10-летним сотрудничеством с банком ВТБ.

Сообщается, что в аэропорту появится новый терминал, стоимость установки которого будет составлять 40 млрд рублей. Кроме того, власти города на Неве собираются улучшить транспортную доступность Пулково.