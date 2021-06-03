На время Евро-2020 в Петербурге будет ограничена продажа алкоголя

С 11 июня по 11 июля пройдет Чемпионат Европы по футболу, Санкт-Петербург станет городом, в котором пройдут некоторые матчи турнира. В связи с этим правительство Северной столицы приняло решение внести некоторые ограничения на продажу алкогольной продукции в городе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать только на некоторые территории Петербурга. Ими будут являться территории, прилегающие к «Газпром Арене» на Крестовском острове, где будет запрещена продажа «горячительных» напитков за день до проведения на нем матчей и в день их проведения.

Кроме того, данные ограничения будут распространяться на территории, которые прилегают к зоне болельщиков на Конюшенной площади с 11 июня по 11 июля, а также к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади с 1 по 11 июля и тематическому парку футбола на территории СК «Юбилейный» с 11 июня по 11 июля.

Ограничения не будут касаться общепитов. Однако употребление алкоголя будет возможным только на территории заведения.