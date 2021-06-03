Главу финансового контроля Петербурга сняли с должности

Глава Комитета государственного финансового контроля Александр Жуков освобожден от занимаемой должности. Такое решение приняло правительство Санкт-Петербурга.

Соответствующий документ от 3 июня 2021 года разместили на официальном сайте города на Неве. Экс-глава ведомства занимал эту должность с 2013 года. На данный момент, временно-исполняющим обязанности председателя финансового контроля занял заместитель Жукова Сергей Макеев.

Ранее Дмитрий Прожерин, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы, заявил, что Смольный выступил за постройку экопарка в промышленной зоне «Горская».