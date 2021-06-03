СК Петербурга пришел с проверкой в компании по аренде электросамокатов

ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу начало обыски в компаниях, которые предоставляют аренду на электросамокаты. Проверки начались из-за получения травм людей, используя кикшеринг.

"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red wheels с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка", — заявили в ведомстве.

Недавно СК уже возбуждал за наезд на электросамокатах на людей. Один из них произошел в мае на Невском проспекте, где молодые люди наехали на мужчину и подрались с ним.