На ПМЭФ представили экспозицию города из 50 инвестиционных проектов

В Петербурге начался Международный экономический форум. На выставке представили экспозицию города. Так, 2 июня, в среду, петербуржцам и гостям города показали 50 инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Экспозицию осмотрел лично губернатор города Александр Беглов. На выставке были представлены современный город, а также Петербург будущего - комфортный, умный и открытый. Особо важной часть экспозиции стали научно-образовательные проекты.

Кроме того, на ПМЭФ показали проекты по развитию транспортной инфраструктуры. В частности, зрителям представили подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения. Также показали создание линии скоростного трамвая от станции метро «Купчино» до поселка Шушары.