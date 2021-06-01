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На ПМЭФ планируют обсудить целесообразность ЕГЭ

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© Фото: pixabay.com

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Петербуржцам предлагают пройти опрос, оценив наиболее справедливый способ поступить в вуз.

В Петербурге на Международном экономическом форуме поднимут вопрос о полезности и целесообразности проведения Единого государственного экзамена. О планах обсудить вопрос ЕГЭ заявила во вторник, 1 июня, вице-губернатор города Ирина Потехина.

В беседе предлагается обсудить опыт проведения ЕГЭ за всю историю его существования. За 20 лет проведения экзамена выстроилась целая система. На панельной дискуссии Петербургского Международного Экономического Форума Ирина Потехина предлагает обсудить, насколько эффективна и справедлива эта система. Система оценки создана для распределения детей по образовательным учреждениям высшего образования.

Для начала дискуссии на ПМЭФ Потехина предлагает петербуржцам принять участие в опросе, результаты которого учтут при ведении беседы. Варианты ответов предлагаются следующие: советская экзаменационная система, ЕГЭ или ЕГЭ вместе с портфолио.

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