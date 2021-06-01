В Петербурге наградили 14 многодетных семей

В Петербурге состоялась церемония награждения многодетных семей, приуроченная ко Дню Защиты детей. Губернатор города Александр Беглов вручил медали «За заслуги в воспитании детей». Так, во вторник, 1 июня, награды получили 14 многодетных семей.

«В нашем городе проживает около 600 тысяч семей, где воспитывается почти 900 тысяч ребятишек. А многодетных семей более 48 тысяч, и они воспитывают 155 тысяч детей», — отметил градоначальник.

Кроме того, губернатор сообщил об увеличении детского бюджета в текущем году до 16,5 миллиардов рублей.

Напомним, медаль «За заслуги в воспитании детей» вручают в Петербурге на протяжении девяти лет. За весь период награды получили 140 семей.