В 2021 году в Петербурге «Буквоед» расширит сеть на 12 магазинов

В Петербурге книжная сеть магазинов «Буквоед» планирует расширение в текущем году. До 2022 года владельцы книжных магазинов откроют 12 новых точек. Об этом сообщает Олег Новиков, совладелец ООО «Читай-город».

Примечательно, что площадь каждого из новых магазинов будет составлять примерно 300 квадратных метров. На реализацию проекта владельцы сети инвестируют 60 миллионов рублей. По ожиданиям экономистов компании, вложения окупятся за три года.

Владельцы сети также занимаются открытием магазинов сети «Читай-город» в Москве. В течение года планируется 60 новых магазинов в столице.