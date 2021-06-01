Петербуржцы заметили корабль с алыми парусами

У стен Петропавловской крепости петербуржцы заметили парусник с алыми парусами. Корабль заметили 1 июня, во вторник. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

По предварительной информации, в городе началась подготовка к празднику «Алые паруса», посвященному всем выпускникам России. Напомним, праздник пройдет 25 июня в очном формате. Единственным ограничением станет отсутствие сопровождающих. Так, Дворцовая площадь будет заполнена лишь на половину, мероприятие планируют на 45 тысяч человек.

С сопровождающими на площадь смогут попасть только лица с ограниченными возможностями здоровья.