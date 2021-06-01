В Пулково задержали Андрея Пивоварова

В Петербурге сняли с самолета бывшего редактора «Открытой России», нежелательной в РФ неправительственной организации. Андрей Пивоваров находился на территории аэропорта Пулково в самолете перед взлетной полосой. Об этом сообщает Татьяна Усманова, бывший координатор проекта.

«В Петербурге задержан бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Его задержали перед вылетом из Пулково», - сообщила Усманова.

На данный момент общественности не рассказали, какой процессуальный статус у задержанного. Однако известно, что ранее в отношении Андрея Пивоварова создавали административные протоколы.

Напомним, в феврале суд обязал заключить Пивоваров под стражу на 29 суток за повторное нарушение порядка, а также за неповиновение представителю власти. Речь идет о несогласованной акции протеста, прошедшей 31 января.