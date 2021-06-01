Предприниматель Татулова не согласилась заплатить 960 тысяч за участие в ПМЭФ

В Петербургском Международном Экономическом Форуме отказалась принимать участие основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Причиной такого решения стал ценник. За выступление на форуме она должна была заплатить 960 тысяч рублей. Об этом сообщает бизнес-омбудсмен на своей странице в социальной сети Facebook.

Дело в том, что Анастасия подала заявку на участие в ПМЭФ-2021 в качестве предпринимателя. Если бы она зарегистрировалась как общественный деятель, то вход был бы бесплатным.

Изначально Татулова получила приглашение на форум от советника президента РФ Антона Кобякова. После поднятой «шумихи» организаторы мероприятия предложили Анастасии Татуловой принять участие бесплатно.