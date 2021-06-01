Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Международным днем защиты детей

В России отмечается Международный день защиты детей. В связи с этим сегодня, 1 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил маленьких петербуржцев. К поздравлениям также присоединился председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

«Указом президента России в нашей стране объявлено десятилетие детства. Этот важный шаг призван подчеркнуть, что забота о здоровье, воспитании, безопасности, создании наилучших условий для всестороннего развития подрастающего поколения – это ответственность не только родителей и семьи. Все большую роль в этом играет государство и общество», – высказался Беглов.

Кроме того, градоначальник рассказал петербуржцам, как город поддерживает молодое поколение. Так, в 2020 году открыли 31 детский сад и 10 школ, а в текущем году планируется открыть 11 школ и 26 садиков. Также за год открыли различные точки для дополнительного образования. Летом петербургские школьники смогут отдохнуть в лагерях бесплатно, либо со значительной скидкой.

Петербург продолжает помогать многодетным семьям, коих в городе насчитывается 50 тысяч. Для детей, страдающих различными заболеваниями, в Северной столице строятся специализированные медцентры. В этом году планируется сдать новый корпус детской больницы Святой Марии Магдалины.

«Этот день призван напомнить всему человечеству о необходимости уважать и защищать право ребенка на полноценное счастливое детство, о совместной ответственности общества, включая родителей и представителей всех ветвей власти, за детей и их воспитание», – присоединился к поздравлениям Вячеслав Макаров.