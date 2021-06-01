Комтранс установил причину ДТП с автобусом на Ленинском проспекте

В петербургском комитете по транспорту установили обстоятельства и причину аварии с автобусом, случившейся 27 мая на Ленинском проспекте. Для этого была создана специальная комиссия, изучившая причины ДТП и обстоятельства инцидента. В результате специалисты пришли к выводу, что причиной стал человеческий фактор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно отчету комиссии Комтранса, режим отдыха и труда водитель автобуса соблюдал. Перед рейсом у него было два выходных дня, как и полагается. Медицинский осмотр перед выездом не зафиксировал никаких отклонений от норм. Сам водитель также не жаловался на плохое самочувствие. Кроме того, автобус находился в исправном состоянии. Подтвердить этот факт удалось в ходе дополнительной проверки.

В Комитете также отметили готовность оказать содействие в подготовке документов для получения выплат согласно требованиям закона № 67-ФЗ. К тому же, представители Комтранса разрабатывают меры по предотвращению подобных аварий. Например, планируется закупать автобусы с дополнительными системами безопасности, а также создать организации дополнительное тестирование водительского персонала на усталость и уровень стресса.

Напомним, 27 мая у дома №90 по Ленинскому проспекту автобус марки Volgabus 2017 года выпуска врезался в пешехода, а затем в опору городского электротранспорта. В результате пострадали шесть человек, включая водителя.