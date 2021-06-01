На Текстильщиков образовалась очередь из сотни мигрантов

У Единого миграционного центра на улице Красного Текстильщика собралась сотня человек. Граждане ближнего зарубежья не хотят покидать территорию России и планируют получить разрешение на работу.

Некоторые ожидающие связывают образовавшуюся очередь с тем, что теперь работает формат "живой" очереди.

В комитете по внешним связям прокомментировали сложившуюся ситуацию. Сотрудники связывают это с приближающейся отменой моратория, который был ранее введен для граждан СНГ во время пандемии коронавирусной инфекции.

"В связи с тем, что скоро закончатся сроки амнистии, которая была продлена указом президента, большое количество людей хочет привести в порядок свои документы и остаться в стране", — добавили в комитете.