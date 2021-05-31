МТС запустило в Петербурге пилотную сеть 5G

В Санкт-Петербурге и пригородах в 16 локациях появятся пилотные сети 5G. Об этом сообщили в ПАО «МТС».

Так, сеть будет доступна в диапазоне 4,9 ГГц для пользователей Северной столицы в 8 локациях — «Экспофорум», «Газпром Арена», Яхтенный мост, Дворцовая площадь, Ботанический сад, «Ленполиграфмаш», Площадь Искусств и Малая монетная улица.

Кроме того, в Кронштадте появится 6 зон — на улицах Восстания и Посадская, в Летнем саду, проспекте Ленина, в сквере Музея истории Кронштадта, а также около Кронштадтского хлебозавода.

Также сообщается, что с 4 июня 2021 года 5G будет работать в парке 300-летия Петербурга, на территории Московского вокзала, а также в ТРК «Питерленд».