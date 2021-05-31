Около миграционного центра в Петербурге образовалась огромная очередь

В Санкт-Петербурге около многофункционального миграционного центра (ММЦ) в Сахарово образовалась огромная очередь из мигрантов. В том случае, если кто то не успеет отметиться, то приезжему грозит депортация на родину.

Стоит отметить, что подобное столпотворение наблюдается в этом месяце не первый раз, потому что приближается дата окончания моратория на выдворение из страны. Наблюдается нарушение общественного порядка, крики, толкания, а также каждый старается обогнать друг друга.

Кроме того, мигранты в социальных сетях пишут о том, что многие никак не могут получить необходимые документы в МФЦ.