Упавший с самоката балерун Мариинского театра Давид Залеев вышел из комы

Пресс-служба Мариинского театра сообщила, что солист балета Мариинского театра Давид Залеев, который упал с самоката и впал в кому, недавно пришел в сознание.

«Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, но сейчас наблюдается улучшение в его состоянии: он в сознании и дышит самостоятельно», — заявили в пресс-службе.

Отметим, что ранее балеруна перевели из Мариинской больницы в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

Давид Залеев был госпитализирован в больницу в ночь на 13 мая с многочисленными травмами.