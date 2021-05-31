Упавший с самоката балерун Мариинского театра Давид Залеев вышел из комы

Пресс-служба Мариинского театра сообщила, что солист балета Мариинского театра Давид Залеев, который упал с самоката и впал в кому, недавно пришел в сознание.
«Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, но сейчас наблюдается улучшение в его состоянии: он в сознании и дышит самостоятельно», — заявили в пресс-службе.
Отметим, что ранее балеруна перевели из Мариинской больницы в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова.
Давид Залеев был госпитализирован в больницу в ночь на 13 мая с многочисленными травмами.