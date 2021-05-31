Петербуржцу поступили угрозы от коллекторов за «неуплату» теплоэнергии по квитанции ВЦКП

Недавно между петербуржцами и ВЦКП «Жилищное хозяйство» возник конфликт при переходе от единой квитанции ВЦКП к счетам «Петроэлектросбыта». Конфликт разрешился, и теперь жильцы платят все вовремя. Однако сейчас некоторые петербуржцы начинают получать угрозы от коллекторов за неоплаченные долги по теплоэнергии. Об этом сообщили в «Мойке 78».

Мужчина обратился в редакцию и рассказал, что ему начали поступать угрозы от коллекторов за то, что он не заплатил долги по теплу, которые копились год, а жилец об этом не знал. Также петербуржец сообщил, что у него был настроен автоплатеж, с помощью которого квитанции оплачивались каждый месяц автоматически. После он зашел в личный кабинет и увидел там огромный долг в размере 23 тысяч рублей, который сразу же был погашен. Мужчина думал, что самое страшное позади, но не тут то было.

На этот раз коллекторы связались с ним и попросили покрыть образовавшийся долг. Хозяин квартиры попросил их сверить данные с «Петроэлектросбытом». На что петербуржец получил угрозы от коллекторов, которые пригрозили выехать к нему домой.

На обращение в ГУП «ТЭК» и «Петроэлектросбыт» ответа пока не последовало.