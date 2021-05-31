С начала года рост на покупку автомобилей в Петербурге составил 330%

Агентство «Auto-Dealer-СПб» сообщило, что с начала этого года в Санкт-Петербурге уже продано 49 тысяч 180 легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с прошлым годом, это на 42% больше, согласно исследованиям агентства.

Таким образом, по данным исследований рост продаж в апреле вырос до 330%. Данный показатель стал рекордом по месячному увеличению продаж на рынке Северной столицы. Причиной такого высокого спроса в этом году на автомобили стало то, что в 2020 году на рынок повлияла пандемия коронавируса, сильно ударившая по экономике всех сфер бизнеса.

Самыми продаваемыми брендами стали LADA, Renault,Hyundai, Kia, а также Skoda.