Экс-директора по капстроительству водоканала Петербурга Андрея Поздеева задержали

Андрей Поздеев, бывший директор по капитальному строительству «Водоканала Санкт-Петербурга», задержан и арестован по подозрению в крупном мошенничестве с хищением средств во время покупки оборудования для строительства стадиона «Газпром Арена», оказавшееся поддельным. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Поздеева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок меры - до 25 июля", — сообщили в ОПС.

Сообщается, что Поздеев был задержан 26 мая. На данный момент обвинения топ-менеджеру пока не предъявили.