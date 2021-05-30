В Петербурге состоялось совещание СК России под председательством Александра Бастрыкина

Александр Быстрыкин, председатель Следственного комитета России, провел совещание, которое состоялось в воскресенье, 30 мая.

На встрече руководители следственных управлений отчитывались перед главой СК о расследованиях громких уголовных дел. Бастрыкину сообщили об одном деле, в котором экс-следователя Петербурга пытался дать взятку мировому судье. Пресс-служба СК России заявила, что данное дело направили в Генпрокуратуру.

Также обсуждался вопрос по делу о двух петербуржцах, который нарушали общественный порядок, катаясь на самокатах. На данный момент нарушители находятся под стражей. Также следователи отчитались о банде мошенников, которая пыталась украсть деньги у жителя блокадного Ленинграда.