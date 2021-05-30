В понедельник будут проведены испытания тепловых сетей в Кудрово и Невском районе

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что в понедельник, 31 мая, в Невском районе и Кудрово будут проводиться испытания тепловых сетей. Работы будут заключаться в проверке прочности и плотности коммуникаций и продлятся два дня. Об этом сообщил «МК в Питере».

Так, 31 мая работы начнутся по улицам Подвойского, Дыбенко, Коллонтай, Русановской и Крыленко, а также на проспекте Большевиков, Российском и Товарищеском. Кроме того, в Кудрово, в понедельник испытания будут проходить на Венской, Центральной, Автрийской, Английской, Альпийской и Столичной улицах, а также на проспектах Строителей, Европейском и Итальянском переулке.

Во время работ во вторник, 1 июня, в Невском районе, будут проходить испытания на улицах Новоселов, Народная, Крыленко, Тельмана, Челиева, а также на проспектах Дальневосточном, Искровском и Большевиков и на Октябрьской набережной.