Гидрометцентр объявил начало сезона белых ночей в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся сезон белых ночей в последние дни весны. Об этом проифнормировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"До конца следующей недели в Санкт-Петербурге из-за антициклона будут ясные дни и лунные ночи. Лучше даже говорить не лунные ночи, там уже белые ночи начинаются… Около полуночи там еще серовато и различаешь объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи", - рассказал Вильфанд.

Вильфанд отметил, что участники Петербургского международного экономического форума будут счастливчиками наблюдать это явление.

"Небо будет малооблачно, а раз малооблачно, значит, белые ночи будут ощутимы", - подчеркнул Вильфанд.