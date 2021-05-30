Гидрометцентр объявил начало сезона белых ночей в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся сезон белых ночей в последние дни весны. Об этом проифнормировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"До конца следующей недели в Санкт-Петербурге из-за антициклона будут ясные дни и лунные ночи. Лучше даже говорить не лунные ночи, там уже белые ночи начинаются… Около полуночи там еще серовато и различаешь объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи", - рассказал Вильфанд.
Вильфанд отметил, что участники Петербургского международного экономического форума будут счастливчиками наблюдать это явление.