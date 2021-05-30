В Петербурге в преддверии ПМЭФ произошёл резкий скачок спроса на официантов и поваров

По статистической информации специалистов, проведение масштабных международных мероприятий ежегодно влияет на структуру занятости в Сакнт-Петербурге. Временный скачок спроса всегда отмечается в сфере обслуживающего персонала в АХО и общепит.

Средняя сумма зарплаты таких специалистов составляет примерно 3000 рублей в день. Также наёмных сотрудников обещают обеспечить питанием.

Также грузчики и уборщики будут получать оплату от 2500 до 3000 рублей за смену, официанты за день смогут рассчитывать на 3000 - 3600 рублей, поваров ждёт оплата 3000 рублей за смену. В этом году в сфере общетвенного питания самый большой спрос на поваров-универсалов и поваров горячего цеха.