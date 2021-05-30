В Петербурге замглавы Межрайонной налоговой инспекции заключили под стражу

По выдвинутой версии следствия, Кудаев вместе с сообщниками представили в МИ ФНС №7 недостоверные нулевые сводки по отчётами от имени ООО "Армата СПб". По этой причине размер суммы уплаченных налогов перешли в статус как излишне уплаченные. Виновники подали заявку на возврат более двух миллионов рублей.



Вчера, в субботу, 29 мая, Кудаев был задержан. Следствие дела предполагает, что Кудаев может быть причастен так же и к другим подобным преступлениям.



Подозреваемый просил о домашнем аресте. Адвокаты обвиняемого подчеркнули, что сторона защиты рассматривает решение о варианте сотрудничества со следствием.



Кудаев был арестован до 30 июня.