На Пироговской набережной открылся «Водофон»

В Петербурге появился специальный прибор, для того чтобы можно было услышать всплеск воды. Арт-объект «Водофон» расположился на Пироговской набережной. Теперь петербуржцы смогут слышать волны, ранее в этом им мешал шум набережных.

Как сообщают организаторы, церемония открытия состоялась в субботу, 29 мая, в 14:00. На презентации жители города и его гости смогли задать интересующие вопросы создатель объекта, Анне Мартыненко.

На церемонии открытия для горожан подготовили особый маршрут, в котором посетители смогли слушать воду, деревья, птиц, дорогу и вентиляцию, а также смогли зафиксировать услышанное. Известно, что идеологом проекта стала Альбина Мотор, а куратором – Дмитрий Пиликин.