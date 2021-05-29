В Приморском районе появится памятник пограничникам

В Петербурге появится памятник пограничникам. Монумент разместят в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Памятник пограничникам установят в Приморском районе. Об этом губернатор Александр Беглов заявил сегодня на праздничном вечере в честь Дня пограничника», - отметили в Смольном.

Губернатор Петербурга, Александр Беглов, также поздравил ветеранов Пограничного управления ФСБ по городу и Ленобласти и личный состав. Кроме того, градоначальник отметил, что петербуржцы всегда помнят об Андрее Коробицине, который нес службу на финской границе и вступил в неравный бой с четырьмя диверсантами, в результате чего погиб в 1927 году.