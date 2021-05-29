График отключения воды изменится из-за ПМЭФ и ЕВРО-2020

В Петербурге сдвинулся традиционный график отключения горячей воды в связи с запланированными крупнейшими международными мероприятиями. Так, из-за чемпионата Европы по футболу и Петербургского международного экономического форума воду начнут отключать позже – после завершения мероприятий. об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Городское постановление уже выполнили в «Петербургтеплоэнерго». В компании уже внесли изменения в график отключения горячей воды в городе. Кроме того, гидравлические испытания будут приостановлены на время ПМЭФ и ЕВРО-2020 в ГУП «ТЭК СПб».

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал новом формате ведения графика отключения воды, согласно которому жители города могут заходить и смотреть даты отключения воды заранее.