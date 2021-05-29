ЛГУ им. Пушкина возвращает дистант

В Петербурге начал частично возвращаться дистант в вузы города. Так, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина объявил о возвращении к формату частично дистанционной работы. Причиной соответствующего решение стало ухудшение эпидемиологической обстановки среди студентов.

Как сообщает Сергей Большаков, проректор по учебно-методической работе ЛГУ им. Пушкина, удаленный формат сессии продлится как минимум до 1 сентября.

"Решение принято с учётом рисков распространения коронавирусной инфекции", — отметил проректор.

При этом первые и последние курсы будут сдавать сессию в очном формате.