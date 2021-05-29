Экс-директора «Водоканала» задержали по подозрению в крупном мошенничестве

В Петербурге арестовали Андрея Поздеева, ранее занимавшего пост директора по капитальному строительству "Водоканала Санкт-Петербурга". Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве с хищением средств. На данный момент Поздеев задержан до 25 июля. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Решение о избрании меры пресечения было вынесено Куйбышевский районным судом. В отношении экс-директора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина в 2017 году подменил документы при строительстве стадиона на Крестовском острове и похитил около 4,8 миллионов рублей.