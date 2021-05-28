СК РФ начало проверку по факту сломанного позвоночника ребенка в «Диво острове»

В Петербурге началась доследственная проверка в связи с травмированием ребенка в парке развлечений на Крестовском острове. Инцидентом занялось Главное следственное управление по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, инцидент произошел 16 мая в парке «Диво остров». Ребенок отмечал свой день рождения и решил прокатиться на аттракционе «Большая русская горка». После чего он начал жаловаться на плохое самочувствие. В результате 12-летний мальчик был госпитализирован. Медики диагностировали у него сложный перелом позвоночника.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — комментируют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.