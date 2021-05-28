Антон Мороз оценил готовность Петербурга к матчам Евро-2020

В передаче от 27 мая «Улица Правды» участвовали директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов, а также депутат Госдумы Виталий Милонов и доктор политических наук Инна Ветренко. В ходе обсуждений участник праймериз «Единой России» Антон Мороз сделал вывод, что Петербург готов достойно провести матчи чемпионата Европы по футболу.



По мнению участника праймериз «Единой России», это позволит сделать качественная инфраструктура и грамотная работа властей, направленная на обеспечение безопасности во время пандемии COVID-19.



«У нас есть объекты, которые в состоянии матчи принять. У нас есть достойная инфраструктура, которая примет туристов и обеспечит безопасность», — добавил Антон Мороз.



Напомним, петербуржцы негативно отнеслись к работе депутата Евгения Марченко и посоветовали брать пример с Антона Мороза, который принимает участие в предварительном голосовании «Единой России». Партия намерена в этом году обновить кадры, привлекая инициативных и молодых специалистов, одним из которых вполне может стать Антон Мороз. На этой неделе он обратился к жителям Петербурга с помощью социальных сетей: вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты пообещал помогать студентам с трудоустройством и решать актуальные проблемы города.