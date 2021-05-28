Ошибки в квитанциях пересчитают в июле

В Петербурге произведут перерасчет квитанций за капремонт. Вернуть потраченные сверх нормы средства жители города смогут в июле. К этому времени в Жилищном комитете закончится перерасчет в Фонде капремонта. Об этом сообщает Виктор Борщев, глава жилкома.

При этом в Жилищном комитете отмечают, что майские квитанции, вероятно, тоже будут содержать ошибки в расчетах. 27 мая, в четверг, в комитете завершилось очередное заседание, в ходе которого было принято к июлю вернуть все излишне уплаченные средства.

Напомним, в апреле петербуржцам пришли квитанции, в которых счет за капремонт возрос в несколько раз. Ошибки в цифрах возникли из-за перехода на квитанции компании «Петроэлектросбыт».