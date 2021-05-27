«Петроэлектросбыт» изменит дизайн своих квитанций

Компания «Петроэлектросбыт» 26 мая сообщила, что их квитанции приобретут новый вид. У платежных документов появится новый дизайн.

Сообщается, что теперь в платежном документе будет значится только первое число месяца, а не весь, например: 01.06.2021. Однако начисления за ЖКУ останутся в таком же порядке. В том случае, если электричество и тепло включены в «платежку» , то необходимо производить оплату за прошедший месяц, а за капитальный ремонт — за начавшийся.

Сообщается, что в квитанции будут указываться только новые начисления. При необходимости погасить долги, потребитель обязан будет внести сумму, которая указана в столбце «исходящий баланс».