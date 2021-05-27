Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем города

В четверг, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает свой День рождения. С этой знаменательной датой жителей Северной столицы поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«318 лет назад по воле Петра Первого был основан наш любимый город! Санкт-Петербург – город-крепость, город-порт, имперская столица, город-музей, город-ученый, город-труженик и город-воин», — говорится в поздравлении.

Глава Петербурга и председатель ЗакСа подчеркнули, что гордятся историей своего города, а также творениями писателей и поэтов. Также они отметили, что из любой ситуации Северная столица всегда выходила победителем, и что здесь все время будут свято хранить память о тяжелейших годах блокады, мужестве и героизме советских граждан.